Un iMac 27 pouces avec 512 Go à 1 699 € (-24%)

Mise à jour 12:03 :

Le même modèle est à 1 749,99 € à la Fnac avec 165 € reversés en bons d'achat pour les adhérents grâce au code "BLACK15".

Mise à jour 12:06 :

Le modèle le plus haut de gamme, avec un Core i7 octocoeur cadencé à 3,8 GHz et une Radeon Pro 5500 XT, est également descendu à 1 949,99 € chez Amazon et à la Fnac (avec 180 € reversés) au lieu de 2 599 € chez Apple.

C'est une configuration qui coûte normalement 2 249 € sur l'Apple Store : l'iMac 27" avec 512 Go de stockage est actuellement affiché à 1 699 € chez Amazon , soit 24% de remise par rapport au tarif officiel. C'est nettement mieux que sur le Refurb Store, où cette même machine est vendue 1 949 € en version reconditionnée.Cet ordinateur embarque un Core i5 hexacoeur cadencé à 3,3 GHz, une carte graphique Radeon Pro 5300 et 8 Go de RAM. Attention, l'affaire est très intéressante mais une importante refonte du grand modèle d'iMac est attendue l'année prochaine.