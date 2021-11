L'iPad Air 4 à partir de 589,99 € au lieu de 669 €

Mise à jour 9:43 :

La Fnac a lancé les mêmes remises, mais avec en bonus 15 € reversés en bons d'achat tous les 150 € dépensés pour les adhérents grâce au code "BLACK15".

L'iPad Air 4 est en promo chez Amazon dans le cadre du Black Friday ! Les remises sont les plus importantes depuis la sortie de ces modèles avec des tarifs qui débutent à 589,99 € ( argent vert ) au lieu de 669 € chez Apple pour 64 Go de stockage. Pour 256 Go, comptez 759,99 € ( bleu ciel gris sidéral ) au lieu de 839 €.Les modèles cellulaires ne sont pas en reste avec des offres à 679 € ( argent or rose ) au lieu de 809 € pour 64 Go de stockage et à 854 € ( bleu ciel ) au lieu de 979 € pour 256 Go. Attention, la durée de cette offre n'est pas précisée.