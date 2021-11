Black Friday : l'Apple Watch Series 6 dès 339 € !

Mise à jour 10:30 :

Il y a également quelques ventes flash similaires à la Fnac.

Plusieurs modèles d'Apple Watch Series 6 sont bradées chez Amazon dans le cadre du Black Friday. Les tarifs débutent à 339 € pour un modèle de 40 mm rouge, et il y a également un modèle de 40 mm bleu à 369 € . Un modèle de 44 mm rouge est aussi proposé à 369 € Des modèles cellulaires sont également en promotion. Il y a une Apple Watch de 40 mm bleue à 419 € , un modèle de 40 mm rouge à 429 € , un modèle de 40 mm argenté à 429 € et un modèle de 40 mm noir à 429 € . Il y a aussi des modèles de 44 mm à 459 € ( rouge or ).À titre de comparaison, les Apple Watch Series 7 vendues sur l'Apple Store sont à 429 € (41 mm) ou 459 € (45 mm) en version Wi-Fi et à 529 € (41 mm) ou 559 € (45 mm) en version cellulaire. Ces modèles de l'année dernière permettent donc de faire des économies substantielles avec des prix se rapprochant plutôt de l'Apple Watch SE.