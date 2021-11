Un iPhone 12 mini à 599 € + bons d'achat

L'iPhone 12 mini de 64 Go bénéficie d'une très belle offre à la Fnac ! Normalement vendu 689 € chez Apple , ce modèle est affiché à 599 € en blanc ou en rouge et le code "BLACK15" permet de récupérer un bon d'achat supplémentaire de 45 € (et même 60 € si vous ajoutez un accessoire pour passer la barre des 600 €, l'offre permettant d'obtenir 15 € tous les 150 € dépensés).Le tarif de 599 € est valable pour tout le monde mais le code "BLACK15" est réservé aux adhérents. Si vous ne l'êtes pas, il vous suffit d'ajouter la carte Fnac+ en promo à 4,99 € au panier en même temps que votre commande pour pouvoir en profiter. Cette offre sera valable jusqu'à ce dimanche 21 novembre à 23h59, dans la limite des stocks disponibles.