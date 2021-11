Les AirTags à 29,99 € au lieu de 35 €

Cela fait de nombreuses semaines qu'ils n'avaient plus été en promotion : les AirTags sont descendus à 29,99 € chez Amazon et chez CDiscount alors qu'ils coûtent normalement 35 € chez Apple , sans délai et avec livraison gratuite.C'est sans doute dans le cadre du Black Friday qu'est lancée cette remise, même si Amazon ne le précise pas. La durée de validité de l'offre n'est pas indiquée.