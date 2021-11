-10% sur des Macs M1 sur mesure à la Fnac

Il y a 21 références différentes : une sélection de MacBook Air, MacBook Pro 13,3" et Mac mini avec configuration sur mesure bénéficie d'une remise immédiate de 10% à la Fnac . Il y a beaucoup de modèles équipés de 16 Go de RAM au lieu des 8 Go proposés en standard par Apple. Il y a également diverses options du côté du stockage pour monter jusqu'à 2 To. Vous pouvez retrouver tous les modèles concernés sur cette page Les configurations sur mesure sont généralement réservées à l'Apple Store en ligne et sont donc rarement en promotion chez les revendeurs. Cette opération promotionnelle de la Fnac sera uniquement valable ce mardi 23 novembre, dans la limite des stocks disponibles.