L'iPad Pro 12,9'' de 2 To à -21% chez Amazon

C'est un niveau de remise totalement inédit sur ce modèle : l'iPad Pro 12,9" Wi-Fi (de 2021, avec puce M1) d'une capacité de 2 To bénéficie d'un rabais de 21% chez Amazon où il se retrouve à 1 914,99 € alors qu'il coûte normalement 2 429 € chez Apple . Il est moins cher que le modèle de 1 To qui est à 1 989 €. L'Apple Pencil de deuxième génération est également en promo à 113,90 € au lieu de 135 € chez Apple Il y a également des remises sur des modèles moins capacitaires et plus abordables, mais les pourcentages sont bien plus faibles : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix . Notez qu'Amazon ne précise pas combien de temps son offre sera disponible.