Black Friday : -10% sur l'iPad Pro de 2021 avec puce M1

Très rarement en promo, l'iPad Pro de 2021 avec puce Apple M1 bénéficie d'une remise de 10% à la Fnac dans le cadre du Black Friday. Le revendeur a mis en place ce rabais sur une sélection de 38 références, avec le choix entre des modèles 11" et 12,9" et des modèles Wi-Fi ou cellulaires. Vous pouvez retrouver tous les modèles concernés sur cette page . Il y a également du choix avec la même remise chez Amazon mais moins de références sont disponibles.Cette offre étant mise en place dans le cadre du Black Friday, il y a des chances qu'elle soit valable tout le week-end mais il est aussi possible qu'elle expire dès ce vendredi soir ; ni la Fnac ni Amazon ne le précisent. Si vous ne trouvez pas votre bonheur chez ces revendeurs, sachez que l'iPad Pro est bien intégré à l'offre du Black Friday d'Apple : les tablettes sont vendues à leur prix habituel mais elles permettent de récupérer une carte cadeau App Store & iTunes d'une valeur de 100 € sur l'Apple Store . Si vous avez besoin d'un Apple Pencil, celui-ci est à 113,99 € chez Amazon et chez Boulanger au lieu de 135 € chez Apple