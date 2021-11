Le MacBook Air M1 à 969 € + bons d'achat

Le MacBook Air avec puce M1 d'entrée de gamme, avec 256 Go de stockage, bénéficie d'une énorme offre promotionnelle chez Boulanger dans le cadre du Black Friday. Sur la plateforme Rakuten , l'ordinateur est proposé à 999 € ( argent or ) avec le code "CR30" permettant d'obtenir une remise immédiate de 30 € pour une facture finale de 969 €. Et en bonus, la commande permet de récupérer un bon d'achat de 149,95 € valable sur un prochain achat.Ce MacBook Air coûte normalement 1 129 € sur l'Apple Store : la remise immédiate est de 14%. Le MacBook Air est bien garanti deux ans : la première année directement par Apple, la seconde par Boulanger.