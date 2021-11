Black Friday : une offre sur un MacBook Pro 14 pouces

Exclu de l'offre du Black Friday d'Apple , le MacBook Pro 14" bénéficie d'une petite offre chez Boulanger dans sa configuration d'entrée de gamme avec 512 Go de stockage. C'est sur la plateforme Rakuten que cela se passe : l'ordinateur est affiché à 2 249 € comme chez Apple , mais il bénéficie d'une remise de 50 € grâce au code "CR50" et sa commande permet de récupérer un bon d'achat de 212,45 € valable sur un prochain achat. C'est le modèle gris sidéral qui est concerné par cette offre — vous pouvez également en profiter sur le modèle argenté , mais avec une remise immédiate plafonnée à 15 € avec le code "RAKUTEN15".L'ordinateur est vendu par Boulanger et bénéficie donc d'une garantie de deux ans classique pour un revendeur : la première année est assurée directement par Apple, et la seconde par Boulanger. La livraison est gratuite, et il est également possible d'opter pour le retrait en magasin.