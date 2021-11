15 € de remise sur le HomePod mini + bons

Rarement en promo, le HomePod bénéficie d'une intéressante double promotion chez Boulanger dans le cadre du Black Friday. C'est sur la plateforme Rakuten que vous pouvez retrouver cette offre : les enceintes sont proposées à 99,99 € ( noir blanc ), soit 99 centimes de plus que chez Apple , mais le code "RAKUTEN" permet de bénéficier d'une remise immédiate de 15 € et la commande permet également de récupérer un bon d'achat de 15 € valable sur une prochaine commande.Le HomePod mini bénéficie bien d'une garantie de deux ans dans le cadre de cette offre : la première année est assurée directement par Apple, puis Boulanger prend le relais. La livraison est gratuite, et il est également possible d'opter pour le retrait en magasin.