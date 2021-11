L'iPhone 12 Pro à partir de 899 €

Il n'y a pas d'offre particulièrement intéressante sur l'iPhone 12 classique dans le cadre du Black Friday, mais CDiscount vient de lancer une belle alternative pour monter en gamme avec un surcoût modeste : l'iPhone 12 Pro est proposé à 899 € ( bleu pacifique graphite ) pour 128 Go et 999 € ( bleu pacifique or ) pour 256 Go. Soit un supplément de seulement 40 € et 20 € par rapport aux iPhone 12 de capacités équivalentes, respectivement à 859 € et 979 € chez Apple.Pour ce petit supplément, vous pouvez donc avoir le téléobjectif, le LiDAR, l'écran plus lumineux, Apple ProRAW et la finition en acier. Attention, l'iPhone 12 Pro n'est plus produit et CDiscount ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible.