Les cartes cadeaux Fnac en promo, jusqu'à -90 €

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 14:03 :

L'offre a déjà pris fin !

La Fnac vient de lancer une offre très intéressante pour le dernier jour du Black Friday : ses cartes cadeaux sont en promotion pour ce lundi du Cyber Monday. La carte de 60 € est à 50 € et celle de 150 € est à 130 € . Il est possible d'en acheter trois de chaque, soit un total maximal de 90 € d'économies.Les cartes peuvent être utilisées sur les différents produits d'Apple, y compris ceux qui bénéficient déjà de remises et ils sont nombreux en ce moment. On peut notamment citer le MacBook Air qui est vendu à partir de 999,99 € au lieu de 1 129 € chez Apple, du MacBook Pro à partir de 1 249,99 € au lieu de 1 449 € chez Apple, de l'iPhone 12 mini à partir de 599 € au lieu de 689 € chez Apple ou encore de l'iPad Air à partir de 589,99 € au lieu de 669 € chez Apple.Vous pouvez retrouver tous les meilleurs tarifs des revendeurs officiels sur les produits d'Apple sur notre comparateur de prix . Attention, les cartes cadeaux proposées par la Fnac dans le cadre de cette offre ne seront valables que jusqu'au 31 décembre 2021 : elles doivent donc impérativement être dépensées rapidement. La Fnac ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible mais il est probable qu'elle expire dès ce lundi soir.