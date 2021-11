Un iPhone 12 de 256 Go à 885,98 € (-10%)

C'est le meilleur tarif pratiqué par un revendeur officiel depuis la sortie de ce modèle en fin d'année dernière : l'iPhone 12 de 256 Go vert est actuellement affiché à 885,98 € chez Amazon , soit 10% de remise par rapport au tarif officiel de 979 € sur l'Apple Store Plusieurs autres modèles bénéficient de remises mais elles sont plus symboliques : vous pouvez retrouver tous les tarifs sur notre comparateur de prix . Seule exception, le modèle de 64 Go vert est à 756,23 € au lieu de 809 € (-7%).