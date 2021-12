200 € de remise sur le MacBook Pro 13 pouces avec puce M1

Le Black Friday a pris fin il y a quelques jours mais quelques offres sont toujours disponibles. C'est notamment le cas sur le MacBook Pro 13,3" qui bénéficie encore d'une remise de 200 € chez deux revendeurs : le modèle de 256 Go est ainsi à 1 249 € en argent ( Amazon CDiscount ) ou gris sidéral ( Amazon CDiscount ) au lieu de 1 449 € chez Apple et le modèle de 512 Go est à 1 479 € en argent ( Amazon ) au lieu de 1 679 € chez Apple. Il y a également une remise de 100 € sur une sélection de modèles sur mesure avec 16 Go de RAM à la Fnac Le modèle de 512 Go est bien disponible en gris sidéral ( Amazon CDiscount ), mais il est vendu 100 € plus cher. Notez que ni Amazon ni CDiscount ne précise la durée de son offre.Si vous cherchez le meilleur tarif sur les ordinateurs portables d'Apple, sachez que le MacBook Air et le MacBook Pro 13,3" sont tous les deux disponibles en version reconditionnée sur le Refurb Store . Le MacBook Air de 256 Go est à 959 € ( argent or ) au lieu de 1 129 € sur l'Apple Store , et le modèle de 512 Go est à 1 199 € ( argent or ) au lieu de 1 399 €. Le MacBook Pro de 256 Go est à 1 229 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 € chez Apple , et le modèle de 512 Go est à 1 429 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 679 €. Plusieurs configurations sur mesure permettant de monter en gamme sont également disponibles.