100 € de remise sur l'iMac M1 jaune

La Fnac et Darty ont lancé une petite offre sur l'iMac M1, qui est rarement en promotion, avec une remise de 100 € sur les modèles... jaunes. La configuration de 256 Go se retrouve ainsi à 1 569,99 € ( Fnac Darty ) au lieu de 1 669 € chez Apple , et le modèle de 512 Go est à 1 799,99 € ( Fnac Darty ) au lieu de 1 899 €.Rappelons que le modèle d'entrée de gamme à 1 449 €, avec deux ports USB-C, pas de port Ethernet, un GPU à 7 coeurs et un clavier sans Touch ID, n'est pas décliné en jaune et n'est donc pas concerné par cette promotion. Attention, la durée de cette offre n'est pas précisée.