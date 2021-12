Une Apple Watch Series 3 de 42 mm à 179 € (-28%)

Le modèle n'est plus tout jeune mais le tarif est imbattable : CDiscount propose une Apple Watch Series 3 de 42 mm blanche à 179 € au lieu de 249 € sur l'Apple Store , soit 28% de remise.La montre n'est en revanche pas en stock pour le moment : CDiscount annonce une livraison le 19 janvier, largement après Noël. Il est probable que ce soit un délai générique et que l'expédition soit bien plus rapide, mais ce n'est pas une certitude. La durée de validité de cette offre n'est pas précisée.