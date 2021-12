20 € de remise sur l'Apple Watch SE

Plusieurs revendeurs ont lancé un petit coup de pouce sur l'Apple Watch SE à l'approche de Noël avec une remise de 20 € sur de nombreuses références. Les modèles de 40 mm débutent ainsi à 279 € au lieu de 299 € chez Apple , et les modèles de 44 mm à 319 € au lieu de 339 €. Vous pouvez retrouver une large sélection à la Fnac chez Boulanger et chez Amazon Aucun des quatre revendeurs participant à cette opération promotionnelle ne précise la durée de validité de l'offre. Attention, l'état des stocks varie d'un revendeur à l'autre et certains modèles ne sont déjà plus disponibles pour une livraison avant Noël.