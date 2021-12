L'ancien Magic Keyboard d'Apple à 49,99 € !

Déjà en promotion à ce tarif le mois dernier, l'ancien Magic Keyboard d'Apple (sans Touch ID) est de retour à 49,99 € , cette fois chez Boulanger . Ce modèle coûtait initialement 109 € sur l'Apple Store et c'est toujours le cas pour son successeur dans sa version dépourvue de Touch ID, qui ne présente pas de nouveautés particulières en dehors de coins plus arrondis et des touches de fonction légèrement remaniées. Cet ancien modèle en promotion est en revanche livré avec un câble Lightning vers USB-A, alors que le nouveau modèle embarque un câble Lightning vers USB-C.Si vous aviez besoin d'un petit clavier externe pour aller avec votre Mac, voilà l'occasion idéale de faire d'importantes économies. Attention, la durée de cette offre n'est pas précisée.