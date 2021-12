Les AirPods Max à 435,61 € au lieu de 629 €

C'est tout simplement le meilleur prix historique pour le casque audio d'Apple depuis sa sortie chez un revendeur agréé : les AirPods Max sont à 435,61 € chez Amazon dans leur coloris rose, soit 31% de remise par rapport au tarif officiel de 629 € sur l'Apple Store . Le modèle argenté bénéficie également d'une jolie promo à 475 € (-24%), mais sans stock immédiat.Du côté des écouteurs, les AirPods Pro sont à 239,99 € au lieu de 279 € et les AirPods 2 à 134 € au lieu de 149 €. Attention, les tarifs d'Amazon évoluent régulièrement et on ne sait pas combien de temps ces offres seront disponibles.