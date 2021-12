Refurb : MacBook Air M1 à 959 €, MacBook Pro à 1 229 €

Il est plutôt rare qu'ils soient tous présents en même temps depuis quelques semaines : les MacBook Air et MacBook Pro avec puce Apple M1 sont disponibles sur le Refurb Store ce mercredi avec la classique remise de 15% qu'Apple accorde sur ses produits reconditionnés.Le MacBook Air de 256 Go est à 959 € ( argent or ) au lieu de 1 129 € sur l'Apple Store , et le modèle de 512 Go est à 1 199 € ( argent or ) au lieu de 1 399 €. Le MacBook Pro de 256 Go est à 1 229 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 € chez Apple , et le modèle de 512 Go est à 1 429 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 679 €. Plusieurs configurations sur mesure permettant de monter en gamme sont également disponibles.Si vous comptez vous offrir un MacBook Air ou un MacBook Pro avec la puce M1, ces offres du Refurb Store sont les meilleures dont vous pouvez bénéficier, avec l'avantage que ces machines reconditionnées directement par Apple bénéficient de la même garantie de deux ans que les produits neufs. Attention, les stocks sont très limités !