Deux iMac 24 pouces dès 1 229 € sur le Refurb Store

C'est la toute première apparition sur le Refurb Store pour ces deux références d'iMac 24" : les deux modèles argentés standard sont disponibles aujourd'hui à 1 229 € au lieu de 1 449 € pour 256 Go et 1 609 € au lieu de 1 899 € pour 512 Go. Cela correspond à une remise de 15%.Si vous comptez faire des économies sur l'achat de votre iMac, opter pour un modèle reconditionné par Apple est une excellente alternative : la qualité est irréprochable et la garantie est surtout identique à celle des produits neufs. Attention, les quantités disponibles sont très limitées.