Des iMac 24 pouces en promo sur le Refurb Store

Le Refurb Store accueille à nouveau quelques modèles d'iMac 24 pouces avec puce M1 ce mercredi. Il y a le modèle avec quatre ports et 256 Go de stockage à 1 419 € ( argent jaune ) au lieu de 1 669 €, le même modèle avec 16 Go de RAM au lieu de 8 Go à 1 609 € ( jaune ) au lieu de 1 899 € et le modèle avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage à 2 009 € ( argent ) au lieu de 2 359 €.Comme d'habitude avec le Refurb Store , c'est une remise de 15% qu'Apple applique sur ses produits reconditionnés, qui bénéficient de la même garantie que les produits neufs. Attention, les stocks sont très limités.