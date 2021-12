Jusqu'à -210 € sur l'iMac 24 pouces

Plusieurs modèles d'iMac 24 pouces avec puce Apple M1 bénéficient d'un petit coup de pouce à la Fnac avec des remises allant de 120 € à 210 € selon les modèles, avec des configurations sur mesure plus musclées que les modèles standard. Vous pouvez obtenir le modèle 8 Go / 256 Go jaune à 1 549,99 € (au lieu de 1 669 €), 16 Go / 256 Go argenté à 1 749,99 € (au lieu de 1 899 €), 16 Go / 512 Go argenté à 1 959,99 € (au lieu de 2 129 €), 8 Go / 1 To argenté à 1 959,99 € (au lieu de 2 129 €), 16 Go / 1 To bleu à 2 169,99 € (au lieu de 2 359 €) et enfin 8 Go / 2 To bleu à 2 379,99 € (au lieu de 2 589 €).Ces modèles sont rarement en promotion et c'est donc toujours bon à prendre si vous comptiez vous équiper. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée par la Fnac.