100 € de remise sur un iPhone 12 de 256 Go

En ces temps de pénurie de composants alliée à une forte demande, les bonnes affaires se font rares sur les téléphones d'Apple. Aujourd'hui, Amazon a mis en place une remise d'une centaine d'euros sur l'iPhone 12 de 256 Go vert, affiché à 880,97 € au lieu de 979 € chez Apple . Vous pouvez également retrouver le modèle rouge à 876,92 € chez CDiscount , mais avec plus d'un mois d'attente pour la livraison.On a déjà vu des remises de cet acabit, mais guère mieux ; le plus bas historique chez un revendeur officiel est de 872,11 €. Amazon ne précise pas combien de temps son offre sera disponible.