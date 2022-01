Petit coup de pouce sur les AirPods 3

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Les AirPods 3 ne sont pas encore en promotion chez les revendeurs officiels, mais ils peuvent bénéficier d'un petit coup de pouce chez les importateurs. C'est le cas chez Rakuten avec des écouteurs à 179,99 € et la possibilité de récupérer 18 € sous la forme d'un bon d'achat à dépenser sur une prochaine commande. Les AirPods 3 coûtent normalement 199 € chez Apple S'agissant d'un vendeur tiers avec un produit importé, la livraison est un peu plus longue que d'habitude (jusqu'à deux semaines d'attente) et il vaut mieux tabler sur un an de garantie constructeur et ne pas forcément compter sur la deuxième année qui incombe au revendeur. Cette offre sera valable jusqu'à ce mercredi soir à minuit.