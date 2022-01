-100 € sur les MacBook Pro 13,3'' avec puce M1

Le MacBook Pro avec puce Apple M1 est en promotion à la Fnac pour le début des soldes avec une remise de 100 € par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store . Vous pouvez ainsi vous offrir le modèle de 256 Go à 1 349,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 € et le modèle de 512 Go à 1 579,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 679 € chez Apple.Avec la pénurie de composants que les différents fabricants traversent, les remises sur les Macs se font plus rares en ce moment et c'est le meilleur tarif depuis le mois de décembre. Attention, les stocks sont limités.