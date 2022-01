100 € de remise sur le MacBook Air M1

Le MacBook Air est en promotion pour ce début de période de soldes avec une remise de 100 € sur l'ensemble des modèles standard. Pour 256 Go de stockage, le tarif est de 1 029 € chez CDiscount ( argent or ) et Amazon ( or ) au lieu de 1 129 € sur l'Apple Store . Pour 512 Go, il est de 1 299 € chez Amazon ( argent or ) ou CDiscount ( gris sidéral or ) et à 1 299,99 € à la Fnac ( argent or ) au lieu de 1 399 € chez Apple.Pour les modèles de 256 Go, cela faisait près d'un mois que ces tarifs n'étaient plus revenus chez les revendeurs officiels. Attention, la durée de ces offres n'est pas précisée. Notez qu'une offre similaire a été lancée sur le MacBook Pro 13,3" à la Fnac (lire :).