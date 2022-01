Les AirPods 2 avec boîtier sans fil à 125,61 € !

Énorme remise chez Rue du Commerce dans le cadre des soldes : les AirPods 2 avec boîtier de recharge sans fil sont actuellement proposés à 125,61 € ! Aujourd'hui, Apple ne propose plus que les modèles avec boîtier de recharge filaire, à 149 € sur l'Apple Store et leur meilleur prix chez les revendeurs est aujourd'hui de 129 € chez Amazon ; les modèles avec boîtier de recharge sans fil coûtaient 229 € avant l'arrivée des AirPods 3.S'agissant d'un déstockage, ne tardez pas si cette offre vous intéresse : les quantités disponibles sont limitées et les stocks devraient rapidement partir.