L'iPhone 13 de 128 Go rouge en solde chez Rakuten

Une belle offre a été mise en place sur l'iPhone 13 rouge d'une capacité de 128 Go dans le cadre des soldes chez Rakuten : le smartphone est proposé à 799,99 € au lieu de 909 € chez Apple (mais avec 10 € à rajouter pour la livraison) et il permet de récupérer un bon d'achat de 96 € valable sur une prochaine commande. La durée de validité de cette offre n'est pas précisée, tout comme l'état des stocks.Comme souvent chez Rakuten, il s'agit d'un vendeur situé à l'étranger, avec une expédition depuis l'Irlande et sept jours d'attente pour la livraison. La grosse nuance avec un revendeur officiel français sera au niveau de la garantie : elle sera d'un an auprès d'Apple en France mais il ne vaut mieux pas compter sur la seconde année à la charge du revendeur.