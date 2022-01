Un iPad Air 4 de 256 Go à 759,99 € au lieu de 839 €

Il n'avait plus été en promo depuis le mois de novembre dernier : l'iPad Air 4 de 256 Go bénéficie à nouveau d'un rabais chez Amazon qui le propose à 759,99 € dans son coloris argenté, alors que ce modèle coûte 839 € chez Apple . Vous pouvez également le trouver à 759,99 € chez CDiscount , mais avec un seul exemplaire en stock à l'heure où nous rédigeons ce bon plan.Ni Amazon ni CDiscount ne précisent la durée de validité de cette offre. Attention, une petite mise à jour matérielle de l'iPad Air est attendue au printemps et il peut être intéressant d'attendre un peu si votre achat n'est pas pressé.