Promos sur les iPad Pro de grande capacité

De multiples modèles d'iPad Pro de très grande capacité sont en promotion cette semaine chez Amazon . L'iPad Pro 11" Wi-Fi de 1 To est à 1 524,49 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 669 € (-9%), l'iPad Pro 11" 5G de 1 To est à 1 599 € ( argent ) au lieu de 1 839 € (-13%), et l'iPad Pro 11" 5G de 2 To est à 1 925,99 € ( gris sidéral ) ou 1 961 € ( argent ) au lieu de 2 279 € chez Apple (-15% ou -14%). L'iPad Pro 12,9" Wi-Fi de 1 To est à 1 728,49 € ( argent ) au lieu de 1 989 € (-13%), l'iPad Pro 12,9" Wi-Fi de 1 To est à 2 043 € ( argent ) au lieu de 2 429 € (-16%) et l'iPad Pro 12,9" 5G de 1 To est à 1 943,99 € ( argent ) au lieu de 2 159 € (-10%).L'Apple Pencil 2 bénéficie de son côté d'un tout petit rabais, à 133 € au lieu de 135 € chez Apple . Attention, les tarifs fluctuent régulièrement et la durée de validité de ces différentes offres n'est pas précisée.