Le casque AirPods Max à 459 € au lieu de 629 € (-27%)

C'est la remise la plus importante jamais pratiquée sur le casque audio d'Apple chez un revendeur officiel : à 459 € , les AirPods Max s'affichent à -27% aujourd'hui chez Amazon . Le tarif normal est de 629 € sur l'Apple Store . Seul le coloris vert est concerné par cette offre.Un tarif de 529,98 € est proposé pour le modèle bleu, mais on l'a déjà vu à 475 € et il peut être intéressant d'attendre le retour d'une remise plus conséquente. Pour le coloris vert, notez bien qu'Amazon ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible.