Jusqu'à 50 € de remise sur l'Apple Watch SE chez Darty

Il y a de jolis coups à faire sur l'Apple Watch SE ce vendredi soir chez Darty : jusqu'à 23h59, il est possible de bénéficier d'un rabais de 20 € dès 300 € d'achat avec le code "DARTY20", et les Apple Watch SE bénéficient déjà d'une remise de 30 €. Il est donc possible d'économiser 50 €, ce qui est inédit sur ce modèle.L'offre fonctionne sans problème avec les modèles cellulaires qui sont déjà au-dessus du palier de 300 €, mais pas avec les modèles Wi-Fi qui sont à 269 € pour 40 mm (au lieu de 299 €) ou 299 € pour 44 mm (au lieu de 329 €). Il reste cependant possible de ruser en ajoutant un accessoire peu onéreux au panier pour franchir la barre des 300 € et ainsi accéder à la remise supplémentaire de 20 €. Câble, coque, housse, bracelet... Il y a l'embarras du choix. Vous pouvez retrouver la liste des Apple Watch SE disponibles sur cette page