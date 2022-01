Trois petites ventes flash sur l'iMac M1

Trois modèles d'iMac M1 sont en vente flash à la Fnac ainsi que chez Darty . Il y a le modèle haut de gamme avec quatre ports et 512 Go à 1 759,99 € en orange ( Fnac Darty ) ou à 1789,99 € en bleu ( Fnac Amazon ), au lieu de 1 899 € chez Apple. Il y a également un modèle avec 2 To de SSD à 2 399,99 € en argent ( Fnac Darty ) au lieu de 2 589 € chez Apple.Les promos sur les iMac M1 sont rares et peu agressives, avec peu de choix dans les coloris. Il n'y a pas eu de meilleur tarif sur ces trois modèles jusqu'ici. La vente flash sera valable jusqu'au vendredi 28 janvier à 18h, dans la limite des stocks disponibles.