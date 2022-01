Un iMac M1 avec quatre ports à 1 449 € au lieu de 1 669 €

Rarement en promotion, l'iMac M1 bénéficie d'une belle remise aujourd'hui dans sa configuration avec quatre ports et 256 Go de stockage, coloris argenté : il est affiché à 1 449 € chez Amazon alors qu'il coûte normalement 1 669 € chez Apple . 220 € de rabais soit 13% de remise : il n'y a jamais eu mieux sur ce modèle.Seul hic et pas des moindres, la bestiole n'est pas en stock : il faudra attendre le réassort, sans date précise pour le moment, quitte à annuler la commande si cela dure trop. Comme d'habitude avec Amazon, la durée de validité de cette offre n'est pas annoncée.