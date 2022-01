50 € de remise sur l'iPhone 13 chez Amazon

Les premières remises sur l'iPhone 13 commencent enfin à apparaître chez les revendeurs officiels ! Aujourd'hui, Amazon propose un rabais de 50 € à 60 € sur certains modèles. Comptez ainsi 859 € ( lumière stellaire ) au lieu de 909 € pour 128 Go, 979 € ( bleu rouge ) au lieu de 1 029 € pour 256 Go, et 1 199 € ( minuit ) ou 1 209 € ( rouge ) au lieu de 1 259 € chez Apple.Vous pouvez retrouver des remises identiques sur une sélection différente chez LDLC et chez Materiel.net . La durée de validité de ces offres n'est pas précisée.