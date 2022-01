L'iPhone 12 de 64 Go blanc à 679,90 € au lieu de 809 €

C'est le meilleur tarif jamais pratiqué sur cet iPhone 12 de 64 Go blanc : il vient de descendre à 679,90 € chez Amazon , soit 16% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 809 € chez Apple . Notez qu'il s'agit toujours du stock fourni avec les écouteurs, dont la disparition en France est imminente Vous pouvez également retrouver le modèle vert à 696,03 € . Attention, l'état des stocks n'est pas précisé et on ne sait pas combien de temps cette offre sera disponible.