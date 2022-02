De nombreux iMac M1 à -15% sur le Refurb Store

C'est suffisamment rare pour être signalé : de nombreux modèles d'iMac M1 sont disponibles ce mardi matin sur le Refurb Store avec la classique remise de 15% qu'Apple accorde sur ses produits reconditionnés. Les tarifs débutent à 1 419 € au lieu de 1 669 € pour les modèles avec quatre ports, et montent jusqu'à 2 009 € au lieu de 2 359 € pour un modèle avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage.Comme toujours avec le Refurb Store , notez bien que les stocks sont extrêmement limités : les premiers arrivés seront les premiers servis.