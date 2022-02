L'iPhone 12 de 64 Go bleu à 736 € et EarPods fournis

L'iPhone 12 de 64 Go, coloris bleu, est en promo chez Amazon où il est affiché à 736,16 € au lieu de 809 € chez Apple . Petit avantage, l'iPhone vendu par Amazon inclut toujours les écouteurs filaires EarPods d'une valeur de 19 €, qui ne sont désormais plus fournis sur l'Apple Store.Autre offre intéressante, l'iPhone 12 de 64 Go est également en promo dans son coloris noir à 739 € . Pour celui-ci, il faudra en revanche se passer des écouteurs.