L'iPhone 13 en promo chez Rakuten

Plusieurs modèles d'iPhone 13 bénéficient d'intéressantes promos aujourd'hui chez Rakuten . Les tarifs débutent à 799,99 € au lieu de 909 € chez Apple , pour 128 Go de stockage avec plusieurs coloris disponibles. La remise immédiate est donc de 12%, et Rakuten offre entre 80 € et 96 € sous la forme d'un bon d'achat valable sur une prochaine commande, sans minimum d'achat. Il y a des offres comparables sur les modèles de 256 Go et 512 Go.Notez qu'il y a un surplus de 10 € pour la livraison et une semaine d'attente. L'iPhone est en provenance d'Irlande, ce qui permet d'obtenir un tel tarif. Il sera garanti un an par Apple en France. Au-delà s'applique la garantie légale de conformité à la charge du revendeur, qui est plus difficile dans le cadre d'un achat à l'étranger. Cette offre sera valable jusqu'à ce soir à minuit.