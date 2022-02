Saint Valentin : l'Apple Watch SE dès 279 €

L'Apple Watch SE bénéficie d'un petit coup de pouce à quelques jours de la Saint Valentin chez Amazon et Boulanger , qui proposent une remise de 20 € par rapport aux tarifs habituels d'Apple. Les modèles de 40 mm sont ainsi vendus à partir de 279 € au lieu de 299 € et ceux de 44 mm à partir de 309 € au lieu de 329 €.La sélection est plutôt large : vous pouvez retrouver celle d'Amazon sur cette page et celle de Boulanger sur celle-ci . La durée de cette offre n'est précisée par aucun des deux revendeurs.