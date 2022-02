Les cartes cadeaux Fnac en promo, jusqu'à -90 €

C'est le retour des promos sur les cartes cadeaux de la Fnac ! Comme d'habitude, il est possible d'obtenir la carte de 60 € à 50 € et celle de 150 € à 130 € . Il est possible d'en prendre trois de chaque dans le cadre de cette offre, soit 90 € d'économies au maximum. Les cartes peuvent être utilisées sur les produits d'Apple, qu'ils soient en promotion ou non.Comme d'habitude, cette offre ne devrait rester en ligne que quelques heures. Elle est très intéressante, d'autant plus si vous parvenez à utiliser ces cartes sur un produit en promotion, ou lors d'un des réguliers week-ends durant lesquels la Fnac propose de reverser 10 € tous les 100 € d'achats. Attention toutefois, la durée de validité des cartes cadeaux est très courte : elles doivent être dépensées avant le 28 février.