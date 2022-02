100 € de remise sur les MacBook Air avec puce M1

Si le MacBook Air avec puce Apple M1 vous fait de l'oeil, sachez que Amazon le vend avec 100 € de remise. Cette remise est valable sur les deux modèles standard, qui passent à 1 029 € ( argent or ) au lieu de 1 129 € pour 256 Go et à 1 299 € ( argent or ) au lieu de 1 399 € pour 512 Go. Tous les modèles sont en stock avec une livraison sous trois jours ouvrés.Cette remise de 100 € est de plus en plus régulière sur le MacBook Air chez Amazon, et il n'y a pas eu meilleur tarif depuis le mois de décembre. Si vous souhaitez économiser encore plus, vous allez devoir choisir une offre reconditionnée : sur le Refurb Store d'Apple, les MacBook Air M1 sont à 959 € ( argent or ) pour 256 Go et à 1 199 € ( argent or ) pour 512 Go. Les stocks sont en revanche plus variables d'un jour à l'autre.