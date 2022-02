Vente flash sur les MacBook Air et Pro avec puce M1

La Fnac a lancé une vente flash sur des modèles de MacBook Air et de MacBook Pro avec la puce Apple M1 qui sont rarement en promotion : il s'agit en effet de configurations sur mesure, avec plus de RAM ou de stockage que les modèles standard. Il y a un MacBook Air avec 1 To de stockage gris sidéral à 1 499,99 € au lieu de 1 629 €, un MacBook Air avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM gris sidéral à 1 499,99 € au lieu de 1 629 €, un MacBook Air avec 1 To de stockage et 16 Go de RAM doré à 1 719,99 € au lieu de 1 859 €, un MacBook Air avec 2 To de stockage et 16 Go de RAM doré à 2 139,99 € au lieu de 2 319 €, un MacBook Pro avec 256 Go de stockage et 16 Go de RAM gris sidéral à 1 549,99 € au lieu de 1 679 €, et un MacBook Pro avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM à 1 749,99 € au lieu de 1 909 €.Cette opération promotionnelle sera valable, dans la limite des stocks disponibles, jusqu'à ce lundi 14 février à 23h59. Notez que si vous êtes adhérent Fnac, vous pouvez en bonus récupérer un bon d'achat de 10 € grâce au code promo "CUPIDON".Si les modèles standard vous conviennent, c'est vers Amazon que vous devez vous tourner ce week-end avec une remise de 100 € sur tous les modèles. Les MacBook Air se retrouvent ainsi à 1 029 € ( argent or ) au lieu de 1 129 € pour 256 Go et à 1 299 € ( argent or ) au lieu de 1 399 € pour 512 Go. Pour les MacBook Pro, les tarifs sont de 1 349 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 € pour 256 Go et de 1 579 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 679 € pour 512 Go.