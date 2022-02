Un MacBook Pro 16,2'' à 2 599,99 € au lieu de 2 749 €

Le MacBook Pro 16,2" avec puce M1 Pro, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage est en promo ce week-end chez Amazon où il vient de descendre à 2 599,99 € dans son coloris gris sidéral. Son prix normal est de 2 749 € sur l'Apple Store . Le modèle avec 1 To argenté est quant à lui à 2 849 € au lieu de 2 979 €, mais sans stock immédiat.Près de quatre mois après sa sortie, le MacBook Pro 16,2" avec puce M1 Pro est encore très rarement en promotion et c'est donc mieux que rien si vous comptiez vous équiper. Attention, il n'y a que quinze exemplaires en stock.