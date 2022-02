Les AirPods 3 à 174,18 € au lieu de 199 €

Les remises sur les AirPods 3 sont encore un peu timides en France : on les trouve à 189 € chez Amazon , soit 10 € de moins que chez Apple , et il n'y a pas eu mieux pour le moment. En commandant chez Amazon Allemagne , il est possible d'obtenir une remise plus importante : les écouteurs affichés à 168 € passent à 174,18 € avec les frais de port inclus vers la France.Par le même biais, il est possible d'obtenir les AirPods Pro à 210,53 € , contre 215 € sur Amazon France, au lieu de 279 € chez Apple . Notez qu'il est possible d'afficher l'interface d'Amazon Allemagne en anglais en cliquant sur le drapeau en haut de page. La durée de cette offre n'est pas précisée.