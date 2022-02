10% de bonus à la recharge de son compte Apple

Pour la première fois depuis plus d'un an, Apple vient de relancer son bonus de 10% à la recharge de son compte Apple : il sera valable jusqu'au 24 février. Le compte Apple permet de dépenser sur l'App Store, iTunes, iCloud, Apple Music et le reste des services dématérialisés de la marque. Cette offre est valable de 1 € à 300 €, soit 30 € de bonus au maximum. Il n'est possible de bénéficier de l'offre qu'une seule fois.Pour ajouter des fonds à votre compte Apple et profiter de ce bonus de 10%, ouvrez l'application App Store puis rendez-vous sur votre compte en pressant l'icône correspondant en haut à droite de l'écran. Sélectionnez ensuite « Ajouter de l'argent au compte », puis sélectionnez le montant désiré.