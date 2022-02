Le MacBook Pro 16'' à partir de 2 599 € au lieu de 2 749 €

Les MacBook Pro 16,2" avec puce Apple M1 Pro sont tous en promotion chez Amazon . Le modèle avec 512 Go de stockage est à 2 599 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 749 € sur l'Apple Store , et le modèle avec 1 To de stockage est à 2 849 € ( argent ) ou 2 899 € ( gris sidéral ) au lieu de 2 979 € chez Apple.Les modèles de 512 Go sont disponibles sans attente, et les modèles de 1 To peuvent être commandés mais sans disponibilité immédiate. Dans un contexte de pénurie, les remises sur ces configurations sont encore rares et peu importantes : c'est donc mieux que rien si vous comptiez investir dans un MacBook Pro 16,2". La durée de ces offres n'est pas précisée.