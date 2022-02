Les MacBook et Mac mini avec puce M1 à -15% sur le Refurb Store

Cela fait un bon bout de temps que ça n'était plus arrivé : tous les MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini équipés de la puce Apple M1 sont disponibles à prix réduit sur le Refurb Store aujourd'hui avec une remise de 15% par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store.Le MacBook Air de 256 Go est à 959 € ( argent or ) au lieu de 1 129 € sur l'Apple Store , et le modèle de 512 Go est à 1 199 € ( argent or ) au lieu de 1 399 €. Le MacBook Pro de 256 Go est à 1 229 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 € chez Apple , et le modèle de 512 Go est à 1 429 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 679 €. Le Mac mini avec 256 Go est à 679 € au lieu de 799 € et le modèle de 512 Go est à 869 € au lieu de 1 029 €. Il y a également des configurations personnalisées si vous voulez monter en gamme en RAM ou en stockage.Rappelons que les ordinateurs vendus sur le Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple et jouissent de la même garantie de deux ans que les ordinateurs neufs classiques. La disponibilité de ces modèles est en revanche aléatoire et les modèles populaires partent généralement vite. Attention en revanche, des mises à jour de ces machines sont attendues cette année : c'est le MacBook Pro 13,3" qui pourrait être le premier à basculer sur la puce Apple M2 dès le mois de mars